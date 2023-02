Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Unternehmensrestrukturierung

Swiss Re gibt Pläne zur Straffung der Organisationsstruktur bekannt



02.02.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR Swiss Re teilt Geschäftseinheit Reinsurance in Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) und Life & Health Reinsurance (L&H Re)

Urs Baertschi wird P&C Re und Paul Murray L&H Re leiten; Moses Ojeisekhoba wird die neu gegründete Geschäftseinheit Global Clients and Solutions leiten Zürich, 2. Februar 2023 - Swiss Re hat heute Pläne zur Straffung der Organisationsstruktur bekannt gegeben. Die Reorganisation zielt auf einfachere Strukturen, Effizienzsteigerung und bessere Kundenbetreuung ab. Vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Zustimmung wird sie am 3. April 2023 wirksam. Die derzeitige Geschäftseinheit Reinsurance wird in P&C Re und L&H Re geteilt, jeweils mit voller Verantwortung für die zugehörigen Underwriting- und Schadenmanagementprozesse. Urs Baertschi, derzeit Chief Executive Officer Reinsurance EMEA, wird P&C Re leiten, und Paul Murray, derzeit CEO Reinsurance Asia Pacific, wird L&H Re leiten. Moses Ojeisekhoba, derzeit CEO Reinsurance, wird die Leitung von Global Clients and Solutions übernehmen. Diese Geschäftseinheit wird die Kundenmanagement-Teams für die globalen Rückversicherungskunden von Swiss Re, Public Sector Solutions, iptiQ und Reinsurance Solutions beinhalten. Corporate Solutions wird als Geschäftseinheit unter der Leitung von Andreas Berger weitergeführt. Die Verantwortungsbereiche des Group Chief Underwriting Officers werden neu zugeordnet, vor allem an die CUOs von P&C Re und L&H Re sowie an Group Risk Management, um den Fokus des Unternehmens auf Underwriting Excellence aufrechtzuerhalten. Auch die Aufgaben der Regional Presidents werden neu zugewiesen, da die Rollen in der neuen Struktur nicht mehr existieren werden. Die Reorganisation wird die Finanzberichterstattung von Swiss Re nicht verändern. Christian Mumenthaler, Group CEO von Swiss Re: «Die geplanten Veränderungen werden die Verantwortlichkeiten für Performance unterstreichen und klare Effizienzgewinne bringen. Die einfachere Struktur mit kürzeren Entscheidungswegen wird auch zu einer stärkeren Kundenorientierung führen.» Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oderMedia_Relations@Swissre.com.

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig. Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

