Mit einem Umsatzplus von gut 28 % auf 43,1 Mrd. $ lag man etwa 2,5 Mrd. $ über den Analystenprognosen. Der Gewinn je Aktie kletterte um 57 % auf 2,12 $ (erwartet: 1,69 $). Den starken Zahlen schloss sich ein guter Ausblick an. 2023 erwartet man einen Jahresüberschuss zwischen 8,7 und 10,1 Mrd. $ oder 6,00 bis 7,00 $ je Aktie und damit mehr als die bisher erwarteten 5,81 $. GM positioniert sich als Profiteur und treibende Kraft der Transformation im Automobilsektor. Bis 2030 will man vor allem bei Software und neuen Geschäftsbereichen wachsen. Die auf autonomes Fahren spezialisierte Tochter Cruise soll bis 2030 auf 50 Mrd. $ Umsatz kommen, GM insgesamt auf 275 bis 315 Mrd. $ bei 12 bis 14 % Konzernmarge, wobei für die neuen Segmente mit Zielmargen von über 20 % gerechnet wird. Das wäre in etwa eine Umsatzverdopplung gegenüber dem laufenden Jahr. 52 Mrd. $ Marktwert und KGV 6 sind dafür zu wenig.



