NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hugo Boss aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 66 auf 69 Euro angehoben. Der Modekonzern habe seine Marke erfolgreich erneuert und deutlich Marktanteile gewonnen, schrieb Analystin Kathryn Parker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Großteil der möglichen Marktanteilsgewinne dürfte nun aber erreicht sein. Das Umsatzwachstum dürfte daher 2023 nachlassen und sich damit in Richtung der Konkurrenzwerte bewegen./mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 18:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

