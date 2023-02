Der amerikanische Automobilkonzern General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, NYSE: GM) wird am 16. März 2023 (Record day: 3. März 2023) eine Dividende in Höhe von 0,09 US-Dollar für das erste Quartal 2023 ausschütten. Im September 2022 nahm General Motors die Zahlung einer Quartalsdividende (0,09 US-Dollar) wieder auf, nachdem diese im Frühjahr 2020 ausgesetzt wurde. Zuvor wurde letztmals im März 2020 ...

