Die BVT Unternehmensgruppe gehört bei Sachwerte-AIFs zu den langjährig etablierten Häusern in Deutschland. Mein Geld im Gespräch mit Jens Freudenberg, Geschäftsführer Vertrieb Private Kunden Herr Freudenberg, aktuell ist keine gute Zeit für Immobilieninvestments, oder? JENS FREUDENBERG: Das kommt darauf an! Immobilien als Klassiker der Sachwertanlage bieten auch in Zeiten steigender Zinsen und Kaufpreise noch interessante ...

Den vollständigen Artikel lesen ...