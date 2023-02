Gestern brachte die Fed Bewegung in die Märkte und heute geht es am Nachmittag mit der Zins-Entscheidung der EZB weiter. Worauf müssen sich Anleger einstellen? Wenige Stunden vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank dürfte es am deutschen Aktienmarkt nach oben gehen. Am Donnerstag wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten und bei fast 15.300 Punkten eröffnen. Am Mittwoch hatte er ...

