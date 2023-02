HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hamborner Reit vor Jahreszahlen von 12 auf 10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Immobilienunternehmen liege der Fokus auf den Dividenden und dem zukünftigen Wachstum, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe noch Spielraum für Wachstum, auch wenn der Experte diesbezüglich seine längerfristigen Annahmen kürzte. Die Dividende sollte stabil bleiben./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 18:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3H2333

