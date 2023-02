Nachdem vor einigen Tagen die Quartalsergebnisse von Intel enttäuschten und der Aktie den Boden unter den Füßen wegzogen, ruhten die Hoffnungen des Sektors nun auf den frischen Zahlen von Advanced Micro Devices (AMD). Am Dienstag (31.01.) war es dann soweit. AMD musste Farbe bekennen. Der Chipkonzern legte starke Zahlen vor, wenngleich auch da nicht alles Gold war, was da glänzte. Die Zahlen verfehlten ihre Wirkung in den Sektor dennoch nicht. Und ...

