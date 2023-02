Im Mittelalter machte erst das Aufkommen des "Wechsels" die Handelsfinanzierung über lange Distanzen möglich - damals eine Innovation historischen Ausmaßes. Nun könnte ausgerechnet dieses sehr alte Instrument eine Renaissance als neuer Schlüsselfaktor im Bereich Supply Chain Finance erleben. Zu den Marktakteuren, die an diese These glauben, zählt Markus Wohlgeschaffen, Geschäftsführer der Supply-Chain-Finance-Plattform Traxpay. Bei FINANCE-TV beschreibt er, warum er den Wechsel in digitaler Form für eine wichtige Innovation in der Lieferkettenfinanzierung hält: "Mit Hilfe des Wechsels können Abnehmer und Lieferanten ein Zahlungsziel verbriefen, und ein solcher Wechsel ließe sich jederzeit auch verkaufen und damit zu Liquidität machen." In wenigen Monaten könnte es zu einem "Trigger Event" kommen, das wie ein Katalysator für den Aufstieg des digitalen Wechsels wirken könnte. Welches das ist, welche Vorteile der digitale Wechsel gegenüber vergleichbaren, bereits etablierten Instrumenten wie zum Beispiel Factoring verspricht, und ob auch die Banken beim Einsatz von Wechseln am Ende mitmachen würden - die Antworten auf diese Fragen gibt es hier bei FINANCE-TV.