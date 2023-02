Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Globale Aktien hätten im Dezember verloren, da die Hoffnungen auf eine Erholung zum Jahresende enttäuscht worden seien. Die Dynamik der beiden Vormonate, die der Erwartung auf ein baldiges Ende der seit dem Sommer andauernden Zinserhöhungen zu verdanken gewesen sei, habe nachgelassen. Obwohl die US-Notenbank FED im Dezember die Zinssätze "nur" um 50 BP angehoben habe, sei die Verlautbarung des FED-Vorsitzenden Powell, wonach es kein schnelles Ende des Erhöhungszyklus geben würde, unmissverständlich gewesen. In China sei es indes zu einer kompletten Wende in der "Null-Covid"-Politik gekommen, was zu weit verbreiteten Infektionsausbrüchen geführt habe. Langfristig sollte dies jedoch unterm Strich positiv sein. ...

