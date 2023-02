München (ots) -Weltmeister Lionel Messi, Vize-Weltmeister Kylian Mbappé, Brasiliens Top-Star Neymar - drei der besten Fußballer der Welt spielen künftig live und exklusiv bei MagentaSport. DieTelekom hat sich die kompletten Rechte am Coupe de France bis zur Saison 2025/26 gesichert. Das Paket beinhaltet bis zu 35 Live-Spiele. Der Start erfolgt bereits am Mittwoch, 8. Februar 2023, mit einem Achtelfinal-Doppelpack und großer Tradition: zunächst spielt ab 18.05 Uhr Olympique Lyon gegen OSC Lille, ab 21.05 Uhr folgt das Top-Spiel Olympique Marseille gegen Meister Paris Saint-Germain. Der französische Fußball-Pokal blickt auf eine 105jährige Historie zurück und ist neben der Meisterschaft der wichtigste nationale Klub-Wettbewerb im Land des Vize-Weltmeisters.Mit dem Start des Achtelfinals im Coupe de France baut MagentaSport sein Livefußball-Portfolio um ein sehr attraktives Recht aus. Frankreich ist das erfolgreichste europäische Fußball-Land, bietet mit renommierten Klubs wie Paris Saint Germain und Achtelfinalgegner Marseille sowie seinen Superstars Messi, Mbappe, Neymar, Sergio Ramos internationales Spitzen-Niveau. Für alle Fans des FC Bayern ist PSG zudem interessant: der französische Meister wird eine Woche nach dem französischen Pokalhit am kommenden Mittwoch Münchens Achtelfinale Gegner in der Champions League sein.Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: "Wir freuen uns auf den Coupe de France. Mit diesem traditionsreichen und spannenden Wettbewerb bieten wir unseren MagentaTV Kundinnen und Kunden in den kommenden Jahren hochwertigen Live Content. Bis zur Saison 25/26 erweitern wir unser Angebot damit um ein attraktives Sportrecht."Das exklusive Pokal-Paket beinhaltet bis zu 35 Live-Spiele und auch das Frauen-Pokalfinale am 13. Mai 2023. Die Partien des Coupe de France laufen vom 28. Februar bis 1. März im Viertelfinale, am 4. und 5. April im Halbfinale. Am 29. April wird das Finale exklusiv zu sehen sein. MagentaTV-Kunden können ausgewählte Spiele kostenlos live bei MS Sport sehen. Von allen Partien gibt es Highlights.Im französischen Pokal werden die Finalrunden im K.O.-System gespielt, bei Unentschieden geht es direkt ins Elfmeterschießen. Nur im Finale ist eine Verlängerung möglich.Titelträger ist nach zwei Jahren Dominanz von Paris St. Germain aktuell der FC Nantes. Der Gewinn des Coupe de France berechtigt zur Teilnahme an der UEFA Euro League und am französischen Supercup. Der renommierte Pokalwettbewerb hat einen sehr hohen Stellenwert in Frankreich, weil er - ähnlich wie in Deutschland - auch den Amateur- oder unterklassigen Klubs den Zugang gegen attraktive Teams gewährt.Die Coupe de France-Übertragungen bei MagentaSport in der Übersicht.Mittwoch, 08.02.23Live ab 18.05 Uhr, Anstoß 18.15 UhrOlympique Lyonnais- LOSC LilleLive ab 21.05 Uhr, Anstoß ab 21.10UhrOlympique de Marseille- Paris Saint-GermainPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5431264