Zuverlässiger Datenschutz beim Netzanschluss wird für Behörden, kritische Infrastrukturen, Verteidigung und weitere Segmente immer wichtiger

FSP 150 Netzzugangsgerät bietet 10G-Verbindungen und Cyber-Resilienz mit robuster MACsec-Verschlüsselung

BSI-Zulassung erlaubt Einsatz in Hochsicherheitsanwendungen für Übertragung von VS-NfD und NATO Restricted Informationen

Adva Network Security gab heute bekannt, dass das 10Gbit/s Netzzugangsgerät mit ConnectGuard Ethernet-Verschlüsselung vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für die Übertragung von Verschlusssachen zugelassen wurde. Mit der BSI-Freigabe für VS-NfD und NATO Restricted (NR) können Kunden mit der FSP 150-XG118Pro (CSH) ein sicheres Gerät zum Netzanschluss einsetzen, welches sehr strenge, regulatorische Vorgaben erfüllt. Mit umfassenden Demarkationsfunktionen sowie einem optionalen Server-Einschub bietet das Gerät zusätzliche Vorteile wie beispielsweise eine präzise Synchronisation und das Hosting von virtualisierten Netzfunktionen. Die Zulassung durch das BSI ist ein wesentliches Entscheidungskriterium für Kunden mit hohen Sicherheitsstandards.

"Wir arbeiten mit Behörden, Betreibern kritischer Infrastrukturen und Unternehmen zusammen, deren Netze sensible und geschäftskritische Daten übertragen und in besonderem Maße Ziel von Cyberangriffen sind. Die heutige Ankündigung ist eine gute Nachricht für diese Kunden. Sie sind jetzt erstmalig in der Lage, ein zugelassenes 10Gbit/s-Netzzugangsgerät mit innovativen Funktionen, wie Synchronisation und Virtualisierung, sowie weiteren Leistungsmerkmalen zur Sicherstellung der Dienste-Qualität einzusetzen", sagte Michael Roth, Geschäftsführer von Adva Network Security. "Wir waren das erste Unternehmen, das die BSI-Zulassung für eine Layer 1-Technologie erhalten hat. Jetzt ist unsere Layer 2-Lösung an der Reihe. Die Erlangung der Zulassung unterstreicht nicht nur die Stärke des Schutzes, den unsere Geräte bieten, sondern auch die Sicherheits-DNA von Adva Network Security, die Grundlage aller unserer unternehmerischen Prozesse ist."

Die FSP 150-XG118Pro (CSH) ist eine kompakte und energieeffiziente 10Gbit/s-Lösung, um Daten zu aggregieren und an Carrier Ethernet und IP basierte Netzzugänge zu übergeben. Dieses Produkt bietet umfassende Flexibilität für Layer 2-Forwarding sowie die Möglichkeit, Daten für präzise Zeitsynchronisation zu übertragen. Sensible Daten werden durch starke Verschlüsselung mit regelmäßigem Schlüsselwechsel geschützt. Alle implementierten, kryptografischen Verfahren können klassisch und quantensicher ausgeführt werden. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen Manipulationsschutz. Die Zulassung der FSP 150-XG118Pro (CSH) folgt auf die Zulassung der FSP 3000 Layer 1-Verschlüsselungslösung von Adva Network Security, die schon heute von großer Bedeutung für den Transport von EU- und NATO-klassifizierten Daten ist. Kunden können sich nun darauf verlassen, dass ihre Daten sowohl auf Layer 1 als auch auf Layer 2 gemäß den strengen Anforderungen und Compliance-Regeln gesichert sind.

"Behörden und kritische Infrastrukturen nutzen Weitverkehrsnetze und fordern eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Standard-MEF-Dienste, die auch den strengsten Industriestandards genügen. Mit der zugelassenen FSP 150-XG118Pro (CSH) bieten wir jetzt eine Lösung, die Sicherheit für Metro-Netze gewährleistet und gleichzeitig die wichtigsten Funktionen für die Bereitstellung der künftigen Dienste bietet", kommentierte Uli Schlegel, Senior Director Product Line Management bei Adva Network Security. "Unsere FSP 150-XG118Pro (CSH) erfüllt zusätzlich die hohen Anforderungen an Latenz, Stromverbrauch und geringen Platzbedarf. Dieses Gerät verfügt über eine Vielzahl von einzigartigen Leistungsmerkmalen und bietet unter anderem ein steckbares Servermodul für virtualisierte Netzfunktionen. Mit der BSI-Zulassung für VS-NfD ist dieses Gerät die beste Wahl für einen zukunftssicheren und geschützten Netzzugang."

Weitere Informationen zum Netzzugangsgerät FSP 150-XG118Pro (CSH) finden Sie in diesem Video: https://youtu.be/6w7Z3CLBRFE.

Über Adva Network Security

Adva Network Security hat sich auf den Schutz von Datennetzen mit hohem Sicherheitsbedarf spezialisiert. Mit unserer ConnectGuardTM Sicherheitstechnik sind Unternehmen, Behörden und kritische Infrastrukturen schon heute in der Lage, zukünftige Cyber-Angriffe durch Quantencomputer abzuwehren. Unsere Verschlüsselungslösungen zeichnen sich durch eine sehr geringe Latenzzeit aus und bieten Glasfasernetzen einen umfassenden Schutz auf mehreren Netzebenen. Anerkannte Sicherheitsexperten haben unser Unternehmen in Deutschland gegründet, um Organisationen und Behörden beim Schutz ihrer Netze zu unterstützen und damit Cyber-Bedrohungen ihrer kritischen Anwendungen abzuwenden. Unsere Entwicklungs- und Fertigungsprozesse sowie unsere Verschlüsselungslösungen wurden von führenden staatlichen Sicherheitsbehörden zertifiziert und zugelassen. Erfahren Sie mehr unter www.advasecurity.com.

