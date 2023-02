Unterföhring (ots) -Ida ist 23 Jahre alt und lebt in Köln. Sie spricht fünf Sprachen fließend und träumt davon, als international bekanntes Supermodel durchzustarten. Die 18-jährige Emilia aus Kelkheim im Taunus ist mit 1,94 Meter die größte GNTM-Kandidatin und möchte mit ihrer Teilnahme allen großen Frauen Mut machen. Ana, 22 Jahre aus Heide, ist mit einem echten Pop-Star liiert. Bei der Arbeit für sein Musik-Label lernte sie Tom Gregory kennen und lieben. Was die jungen Frauen vereint? Sie alle drei wurden von Heidi Klum höchstpersönlich für die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" ausgewählt und nach Los Angeles eingeladen. Insgesamt 29 Kandidatinnen starten am Donnerstag, 16. Februar, ihre aufregende GNTM-Reise in der Stadt der Engel. Wer wird "Germany's Next Topmodel" 2023?Alle 29 Kandidatinnen auf der GNTM-Homepage / GNTM auch in der JoynMe AppSpannende Fakten, alle Trailer, Modelprofile, Vorstellungsclips und Bildergalerien. Ab heute können die 29 Kandidatinnen von den GNTM-Fans ganz genau unter die Lupe genommen werden. Gibt es bei den Zuschauer:innen erste Favoritinnen? Wem räumt man die größten Chancen ein, ins Finale zu kommen? Neben den vielen Informationen rund um die Kandidatinnen gibt es exklusive News und Hintergrundinformationen zu der ProSieben-Show.Ab Donnerstag können die Zuschauer außerdem in der JoynMe App die Show interaktiv begleiten und ihre Meinung äußern. In spannenden Personality Quizzen treffen sie dort auf die Models und können diese in diversen Fragerunden besser kennen lernen.Neben Ida, Ana und Emilia sind unter anderem folgende Models mit dabei:Elisabeth, 21 Jahre, aus München. Sie hat gemeinsam mit Luca, der zweitplatzierten Kandidatin aus dem letzten Jahr, Abitur gemacht.Die 19-jährige Lara aus Aschbach pierct und tätowiert sich selbst. Sie liebt es, ihre Haare zu färben und sich zu verändern. In ihrer Freizeit spielt sie gerne Schach.Melina bezaubert mit ihren Kurven. Die 18-jährige Linzerin setzt sich dafür ein, dass "curvy" und "petite" in die normalen Kleidergrößen integriert werden.Alina (21) ist vor Kurzem mit ihrem Freund nach Oberding in der Nähe von München gezogen. Vor GNTM ist sie noch nie geflogen - obwohl sie davon träumt, einmal eine Weltreise zu machen.Vivien, 22 Jahre aus Koblenz, kommt mit dem klaren Vorsatz, jungen Frauen zu zeigen, dass jede Frau schön ist. Ganz egal welche Konfektionsgröße sie trägt, welche Körpergröße sie hat oder wie alt sie ist.Cassy (23, Hamburg) sagt über sich: "I'm born to be a star! Mein Leben lang warte ich schon darauf, dass mir endlich jemand die Bühne gibt, die mir zusteht. Jetzt ist es endlich so weit."Und Somajia, 23 Jahre aus Bielefeld, wünscht sich nichts mehr, als den Sieg mit nach Hause bringen: "Ich möchte ein erfolgreiches Supermodel werden und mir einen Platz neben Naomi Campbell sichern."Aktuelle Infos, Fotos und Kurzinterviews mit den GNTM-Kandidatinnen finden Sie auf unserer Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2023 und auf GNTM.de"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - die 18. Staffel ab 16. Februar 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Tina Land, Lisa WittkeCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1172email: tina.land@seven.one, lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5431293