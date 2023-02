Erwartungsgemäße Aussagen der US-Notenbank Fed haben am Donnerstag für einen freundlichen Handelsstart am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Der DAX +1,37% kletterte zum Handelsstart auf 15.275 Punkte und markierte im weiteren Verlauf bei 15.284 Zählern ein neues Jahreshoch. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen beeinflussen:1. Zinsentscheid beflügelt Wall StreetDie New Yorker Aktienmärkte haben ...

