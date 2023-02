Luxemburg (ots/PRNewswire) -Gcore (https://gcore.com/?utm_source=pr&utm_medium=article&utm_campaign=gcore_streaming_new-billing_pr-newswire), ein internationaler Anbieter von Cloud- und Edge-Lösungen, führt eine neue, minutenweise Abrechnung für seine Streaming-Plattform ein. Mit der Einführung des vereinfachten Preisplans können Start-ups und kleine Unternehmen aus einer Vielzahl von Sektoren - wie z. B. Fintech, Online-Bildungsangebote, Unterhaltung, Veranstaltungen, E-Commerce und Videospiele - Streaming-Dienste für Endnutzer mit besser kalkulierbaren Kosten und hervorragender Leistung anbieten.Das Streaming von Online-Inhalten auf globaler Basis erfordert die Lösung einer Reihe von technischen Problemen. Dazu gehören die Sicherstellung einer ausreichenden Skalierbarkeit, um ein hohes Verkehrsaufkommen zu bewältigen und ein reibungsloses Streaming zu ermöglichen, sowie die Aufrechterhaltung eines qualitativ hochwertigen geräte- und verbindungsübergreifenden Video- und Audio-Streamings. Kunden der Streaming-Plattform von Gcore profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens bei der Bewältigung dieser Herausforderungen als etablierter Anbieter von Content-Delivery-Network- und Streaming-Infrastrukturdiensten.Die vereinfachte Abrechnung unterstützt das Videostreaming für bis zu 100 Millionen Zuschauer, wobei die Streaming-Plattform von Gcore alle technischen Schritte verwaltet, z. B. Upload, Aufnahme, Speicherung, Bereitstellung über ein Content-Delivery-Netzwerk und Wiedergabe.Elena Simon, Geschäftsführerin der deutschen Gcore Niederlassung sagt: "Die Gcore Streaming-Plattform bietet kostenlose Transkodierung und einen sehr günstigen, minutengenauen Video-Streaming-Preis. Dieser niedrige Preis ist zum einen möglich, weil wir über eine eigene Infrastruktur verfügen - einschließlich des Speicherplatzes für das Video-Hosting - sowie über ein CDN mit über 150 Präsenzpunkten. Zum anderen setzt Gcore eine eigene Technologie für die Transkodierung ein. Dadurch müssen wir im Gegensatz zum Wettbewerb nicht für Dienste Dritter bezahlen."Die Streaming-Plattform von Gcore unterstützt Streaming mit niedriger Latenz, Live-Übertragung von vertikalen und horizontalen Videos weltweit. Dank der adaptiven Bitrate können auch Zuschauer mit instabilen Internetverbindungen Streaming-Übertragungen genießen. Potenzielle Kunden können die Streaming-Plattform kostenlos testen, und Gcore hat einen benutzerfreundlichen Preisrechner (https://www.gcore.com/pricing/streaming-platform?utm_source=pr&utm_medium=article&utm_campaign=gcore_streaming_new-billing_pr-newswire) zur Verfügung gestellt, damit sie die laufenden Kosten mit denen der Konkurrenz vergleichen können.Informationen zu GcoreGcore (https://gcore.com/) ist ein international führendes Unternehmen für öffentliches Cloud- und Edge-Computing, Bereitstellung von Inhalten, Hosting und Sicherheitslösungen. Gcore hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und Niederlassungen in Deutschland, Polen, Litauen, Georgien und auf Zypern. Es bietet eine Infrastruktur für weltweit führende Unternehmen in einer Reihe von Branchen, darunter die Regierung des Großherzogtums Luxemburg (Agence eSanté), TEDx, Wargaming und Avast. Gcore verwaltet seine eigene globale IT-Infrastruktur auf sechs Kontinenten. Sein Netzwerk besteht aus mehr als 150 Einwahlknoten in zuverlässigen Tier-IV- und Tier-III-Datenzentren auf der ganzen Welt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1992970/Gcore_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gcore-fuhrt-einfaches-minutenweises-video-streaming-fur-bis-zu-100-millionen-zuschauer-ein-301737157.htmlPressekontakt:Kira Kurepina,Gcore PR-Manager,kira.kurepina@gcore.com,+35227868396Original-Content von: G-Core Labs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145492/5431338