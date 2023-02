Eric Schuh ist Chief Insurance Officer und CFO bei der ELEMENT Insurance AG. Er ist seit gut 20 Jahren im Geschäft und war zuvor unter anderem bei der Swiss Re und J.P. Morgan angestellt. Seinen Master in International Economics hat er an der Universität Tübingen gemacht.Die ELEMENT Insurance AG ist ein B2B-Digitalversicherer und agiert europaweit. ELEMENT ist Europas einziges InsurTech, das vollständig cloudbasiert funktioniert.Big Player auf dem Weg in die VersicherungswirtschaftAmazon, Google ...

Den vollständigen Artikel lesen ...