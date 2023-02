Den heutigen Handelstag beginnt Nemetschek mit einem kräftigen Anstieg. Schließlich steht derzeit bei der Aktie ein Anstieg von rund vier Prozent zubuche. Mittlerweile müssen wir einen Anteilsschein 51,16 EUR hingeblättert werden. Ziehen sich die Bären nun komplett zurück und überlassen den Bullen das Feld?

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nemetschek-Analyse einfach hier klicken.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund acht Prozent zum Monatshoch. Dieses Top liegt bei 55,10 EUR. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken.

Investoren, die für Nemetschek bullish eingestellt sind, warten ...

