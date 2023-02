(shareribs.com) London 02.02.2023 - Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche erneut angestiegen. Auch bei Benzin gab es ein Plus. Die Ölpreise werden heute gestützt von einem schwächeren US-Dollar. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 4,1 Mio. auf 452,7 Mio. Barrel angestiegen. Die Bestände liegen ...

