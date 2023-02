Am Ende reagierte die Fed bei ihrer mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung wie vom Markt erwartet und erhöhte den US-Leitzins um 0,25 % auf die Spanne 4,50 bis 4,75 Prozent an. Die US-Notenbank bekräftigte am Mittwoch, dass weitere fortlaufende Zinsanhebungen notwendig seien, um die Inflation auf die Zielmarke von 2 % zu senken. Am Markt wurden dennoch Stimmen laut, dass in den USA der Zinsgipfel bereits im Frühjahr erreicht werden könnte. Die großen US-Indizes legten nach der Zinserhöhung deutlich zu. So lag der Technologieindex Nasdaq 100 zeitweise über 3 % im Plus. Zum Handelende ließ diese Aufwärtsdynamik an den US-Börsen allerdings merklich nach. Der Nasdaq 100 schloss 2,16 % höher bei 12.363 Punkten. Der S&P 500 ging mit einem Plus von 1,05 % bei 4.119 Punkten aus dem Handel, während der Dow Jones am Ende mit +0,02 % bei 34.092 Punkten noch knapp in der Gewinnzone landete.



Heute stehen an der Wall Street vor allem die Quartalszahlen von Apple, Amazon und Alphabet im Fokus. An den deutschen Börsen überzeugte heute Morgen die Deutsche Bank mit ihren Jahreszahlen. Die Bank steigert 2022 den Nettogewinn um 159 % auf 5,02 Mrd. €, das beste Ergebnis seit 15 Jahren. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing will die Dividende je Aktie jetzt um 10 Cent auf 30 Cent anheben. Der Dax reagierte heute Morgen positiv auf den Zinsschritt der Fed und eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,62 % bei 15.275 Punkten.



Ihre Bernecker Börsenkompass Redaktion / www.bernecker-boersenkompass.de



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.