EQS-Ad-hoc: Pentracor GmbH / Schlagwort(e): Insolvenz

Pentracor GmbH meldet Insolvenz an



02.02.2023 / 10:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pentracor GmbH meldet Insolvenz an Hennigsdorf, 2. Februar 2023 - Die Geschäftsführung der Pentracor GmbH mit Sitz im brandenburgischen Hennigsdorf, Emittentin der Wandelanleihe (ISIN: DE000A289XB9, WKN: A289XB), hat heute beschlossen, für die Emittentin einen Insolvenzantrag beim zuständigen Insolvenzgericht, dem Amtsgericht Neuruppin, zu stellen. Hintergrund ist einerseits die unbefriedigende Absatz- wie Umsatzsituation wegen noch strittiger Kostenerstattungen durch die Krankenkassen für die Therapie der CRP-Apherese der Emittentin. Aussichtsreich geführte Verhandlungen mit Kapitalgebern für neues Eigen- bzw. Fremdkapital hatten sich zuletzt noch nicht ausreichend konkretisiert, um bereits den zum Fortbetrieb notwendigen Mittelzufluss abzusichern. Die Emittentin hat sich daher für eine Sanierung und Restrukturierung in einem Insolvenzverfahren entschieden. Kontakt: Pentracor GmbH

CEO Dr. Ahmed Sheriff

+49 3302 20 94 49-0

sheriff@pentracor.de

www.pentracor.de

02.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com