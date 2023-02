Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung vom ABB Ltd (ISIN CH0012221716/ WKN 919730) vom 2. Februar 2023:Q4 2022- Umsatz +3% auf 7,8 Milliarden US Dollar, auf vergleichbarer Basis +16%- Operatives EBITA von 1 146 Millionen US-Dollar, Marge bei 14,8%- Cashflow aus Geschäftstätigkeit 687 Millionen US-Dollar und Cashflow aus Geschäftstätigkeit in fortgeführten Aktivitäten von 720 Millionen US-Dollar, einschließlich eines negativen Effekts von rund 315 Millionen US-Dollar infolge der bereits bekannt gegebenen Einigung über das Kusile-Projekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...