Linz (www.anleihencheck.de) - Neben der EZB entscheidet auch die Bank of England (BoE) heute Nachmittag über ihre weitere Geldpolitik, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Hier sei die Situation aber deutlich schwieriger. Die Konjunkturaussichten auf der Insel seien düster und die Inflationsrisiken sehr hoch. Die Bank of England sei gezwungen, den Leitzins zu erhöhen, um die Teuerung etwas zu drosseln. Ob 25 Basispunkte oder doch 50 Basispunkte beschlossen würden, bleibe abzuwarten. Nichtsdestotrotz sei das Britische Pfund unter Druck. Die nächste Marke liege bei knapp 0,9000. (02.02.2023/alc/a/a) ...

