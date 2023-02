Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Value-Investor Axel Krohne berät seit sieben Jahren den AvH Emerging Markets Fonds UI (ISIN DE000A1145G6/ WKN A1145G, AK B) von EM-Value, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Zu seinen Favoriten würden extrem unterbewertete Aktien gehören, die er oft in Ländern finde, die von anderen Investoren links liegen gelassen würden. Dabei bevorzuge er es, die Unternehmen, in die der Fonds investiere, auch selbst vor Ort in Augenschein zu nehmen. ...

