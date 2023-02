Der Kalipreis dürfte sich nicht so stark entwickeln, wie viele Beobachter am Markt dies bisher geglaubt haben. Das haben gestern bereits die Analysten der DZ Bank in ihr Modell einfließen lassen. Sie rechneten bisher für 2023 mit einem Kalipreis von mehr als 600 Dollar/MT. Inzwischen gehen sie von einem Wert zwischen 550 Dollar und 600 Dollar aus. ...

