Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Implementierung von SAP S/4HANA unterstützt den Unternehmensbereich des Continental-Konzerns, Prozesse zu standardisieren und die globale Effizienz zu steigernDXC Technology (DXC:NYSE) wird ContiTech, einen der drei Unternehmensbereiche des Continental-Konzerns, bei der digitalen Transformation seiner globalen IT-Anwendungen unterstützen. Im Rahmen des kürzlich unterzeichneten Sechs-Jahres-Vertrags wird DXC SAP S/4HANA-Services bereitstellen, um die digitale Basis für die geschäftskritischen Systeme von ContiTech an 172 Standorten in 40 Ländern auf der ganzen Welt aufzubauen.ContiTech entwickelt, produziert und vertreibt umweltfreundliche, werkstoffübergreifende, intelligente Industrie- und Servicelösungen, die den Bergbau, die Bahntechnik, die Automobilindustrie und andere wichtige Branchen sicherer und komfortabler machen.ContiTech arbeitet heute mit mehr als einem Dutzend verschiedener Altsysteme von SAP. Im Rahmen der Vereinbarung wird DXC mit seiner globalen SAP-Expertise und seinem Industrie-Know-how eine einzige, integrierte SAP S/4HANA-Plattform für das globale Geschäft von ContiTech implementieren. Dadurch wird ContiTech seine Prozesse in den Bereichen Fertigung, Lieferkette, Logistik, Finanzen und Beschaffung neu gestalten und gleichzeitig unternehmensweite Einblicke in Daten gewinnen. ContiTech wird von einer neuen Qualität der Prozessstandardisierung und -optimierung profitieren und dadurch die zunehmende Komplexität besser bewältigen und gleichzeitig Kosten senken."Wir haben uns für DXC entschieden, um eine starke, zuverlässige IT-Plattform für das nächste Kapitel unseres Geschäftswachstums aufzubauen", sagt Matthias Reinsberg, Executive Vice President und Chief Financial Officer bei ContiTech. "Mit 40.000 Mitarbeitern in rund 40 Ländern weltweit ist es für uns unerlässlich, schnell auf Echtzeitdaten zugreifen zu können, um fundierte Entscheidungen zu treffen und die Zusammenarbeit zwischen Kollegen zu optimieren.""Mit unserer Expertise in der Vereinfachung und Modernisierung geschäftskritischer Anwendungen helfen wir unseren Kunden, schnell auf die Dynamik des Marktes zu reagieren, Abläufe zu vereinfachen und Risiken zu minimieren", sagt Karim Jeribi, Vice President Sales EMEA bei DXC Technology."Wir freuen uns, ContiTech bei einem der größten IT-Transformationsprojekte seiner Geschichte zu unterstützen, das dem Unternehmen dabei helfen wird, seine Marktposition weiter auszubauen", fügt Jacqueline Fechner, General Manager, DXC Central, Northern & Eastern Europe, hinzu.Über DXC TechnologyDXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt globale Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit über öffentliche, private und hybride Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es darum geht, Services zu implementieren, um neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerlebnis zu setzen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen Spitzenleistungen erbringen, unter DXC.com.About ContiTechErfahren Sie mehr über ContiTech unter:https://www.continental-industry.com/en/topnavi/company/organization/contitechKontakt:Christina Trauntschnig, DXC Technology, ctrauntschni@dxc.com