(shareribs.com) Chicago 02.02.2023 - Für Sojabohnen und Weizen geht es im elektronischen Handel am Donnerstag nach oben. Die Notierungen werden gestützt von der anhaltenden Trockenheit in Argentinien. Die anhaltende Trockenheit in Argentinien treibt die Preise weiter nach oben. Das südamerikanische Land leidet seit Monaten unter eine Dürre, welche die Ernteaussichten erheblich beeinträchtigt hat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...