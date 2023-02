Nürnberg (ots) -Die nachhaltige Produktreihe Wiltopia von Playmobil wurde als "Europe's Top New Sustainable Toy Brand of the Year" ausgezeichnet. Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg überreichte Frank Bremmers von der npd Group den Award an das Projektteam. Wiltopia ist damit die erfolgreichste Neueinführung im Bereich Sustainable Toys 2022 in Deutschland[1] sowie in Frankreich, Spanien, Italien, Belgien und den Niederlanden[2].Die Wiltopia-Spielsets bestehen im Schnitt zu über 80 Prozent aus nachhaltigem Material und vermitteln Kindern mit jeder Menge Spielspaß Wissen über Tiere, Natur und Umwelt sowie die Bedeutung von Nachhaltigkeit. Für 2023 sind bereits neue Wiltopia-Produkte geplant, zudem kommen mit dem Bauernhof und der Pferdewelt zwei weitere Playmobil-Reihen aus recycelten und bio-basierten Kunststoffen auf den Markt. Auch für die Zukunft stehen für die Horst Brandstätter Group mit der Business Unit Playmobil ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele im Fokus - verbunden mit vielen inspirierenden Spielerlebnissen.Weitere Informationen: https://www.horst-brandstaetter-group.com/news[1] Quelle: The NPD Group Deutschland GmbH, POS Panel, YTD August 2022, Attribute Recycled Materials, Umsatz[2] Quellen: The NPD Group, L.P., POS Panel France, YTD August 2022, Attribute "Recycled Materials", value sales; Source: The NPD Group, L.P., POS Panel Spain, YTD August 2022, Attribute "Recycled Materials", value sales; Source: The NPD Group, L.P., POS Panel Italy, YTD August 2022, Attribute "Recycled Materials", value sales; Source: The NPD Group, L.P., POS Panel Belgium, YTD August 2022, Attribute "Recycled Materials", value sales; Source: The NPD Group, L.P., POS Panel Netherlands, YTD August 2022, Attribute "Recycled Materials", value salesPressekontakt:Pressestelle PLAYMOBILpr@playmobil.de0911/9666-1436Original-Content von: PLAYMOBIL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161307/5431520