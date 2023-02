Die Deutsche Bank ist wieder in der Spur. Im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) stieg der Vorsteuergewinn um 65 Prozent auf 5,6 Mrd. Euro. An der starken Entwicklung sollen auch die Aktionäre teilhaben: Der Dividendenvorschlag liegt mit 0,30 Euro je Aktie um 50 Prozent über der Vorjahresausschüttung.Im Jahr 2022 ist es dem Geldhaus zudem gelungen, die Risiken gegenüber Russland spürbar zu reduzieren und das Kreditengagement zu senken. Dennoch lag die ...

