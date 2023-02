Monster Beverage - Gute Ausgangslage für einen Breakout!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: MNST ISIN: US61174X1090



Rückblick: Monster Beverage ist ein Hersteller und Vermarkter von Energy Drinks und Erfrischungsgetränken wie Eistees, Multivitaminsäften, Limonaden, Wasser und Diätdrinks. Nach einer Seitwärtsbewegung der Aktie sahen wir in Folge der Veröffentlichung der Q3-Zahlen ein Gap-Up. Mitte November schafften es die Bullen dann auch über die 100 USD-Marke und es ging bis 104 USD nordwärts. Diese Marke hat sich dann im Laufe der letzten Wochen als Widerstandszone etabliert.

Meinung: Die Aktie von Monster Beverage befindet sich in einer guten Ausgangslage und könnte in Kürze den Ausbruch schaffen. Gelingt der Breakout können wir den Trade auch lange laufen lassen, denn die Quartalszahlen werden erst am 23. Februar erwartet. Unter den EMA-20 sollten die Kurse aber nicht mehr fallen, denn dann haben wir eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die Bullen das Spielfeld verlassen könnten.

Chart vom 01.02 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 104.40 USD



Setup: Bei einem Breakout ließe sich ein Long-Trade eröffnen. Die Absicherung der Position könnte man nach dem Entry unterhalb des EMA-20 vornehmen.

Meine Meinung zu Monster Beverage ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in MNST



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.