Boston (www.fondscheck.de) - Im Europäischen ETF-Markt haben wir mit einem Mittelzufluss von +21 Milliarden US-Dollar einen erfolgreichen Monat zu verzeichnen, so Markus Weis, Deutschlandchef SPDR ETFs bei State Street Global Advisors.Anleger hätten besonders Aktien und Renten ETFs erworben. Im Aktienbereich werde die generelle leichte Aufhellung der Anlegerstimmung deutlich, wie die Zuflüsse in globale Aktien ETFs zeigen würden. Auch die besseren Wachstumsaussichten in den Emerging Markets und die nachlassenden Covid-Restriktionen in China hätten sich bei dem Mittelzuflüssen im Januar bemerkbar gemacht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...