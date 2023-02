Tesla plant offenbar, die Produktion in seinem Werk in Shanghai in den nächsten zwei Monaten zu steigern, um die gestiegene Nachfrage zu bedienen. Dabei geht es aber nicht um weitere Ausbaumaßnahmen, um die Kapazität zu steigern, sondern eine höhere Auslastung der zuletzt etwas gedrosselten Anlagen. Wie Reuters unter Berufung auf ein internes Planungsmemo berichtet, will Tesla im Februar und März ...

Den vollständigen Artikel lesen ...