EQS-News: ATCO MINING INC. / Schlagwort(e): Personalie

ATCO MINING ERNENNT JEFFREY STEVENS ZUM STRATEGISCHEN BERATER



02.02.2023 / 12:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vancouver, British Columbia, den 2. Februar 2023 - Atco Mining Inc. (das "Unternehmen" oder "Atco") (CSE: ATCM; Frankfurt: QP9) freut sich bekannt zu geben, dass Jeffrey Stevens als strategischer Berater ernannt wurde. Die Qualifikationen und Fähigkeiten von Jeffrey Stevens in den Bereichen Unternehmensentwicklung und Kapitalmärkte werden die Reichweite von Atco in neuen Märkten erweitern und dazu beitragen, den Bekanntheitsgrad des Unternehmens in ganz Nordamerika zu verbessern. Über Jeffrey Stevens Herr Stevens verfügt über mehr als 20 Jahre Kapitalmarkterfahrung und war in mehreren börsennotierten Unternehmen als leitender Angestellter und Direktor tätig. Er hat viele Unternehmen an die Börse gebracht, Teams aufgebaut und mehrere M&A-Transaktionen strukturiert, während er erfolgreiche Unternehmen aufgebaut hat. Derzeit ist er CEO und Direktor von Psyched Wellness. Davor war er Mitgründer und COO von Datametrex AI (TSXV:DM) und trug dazu bei, das Unternehmen von einem Start-up-Unternehmen ohne Umsätze auf über 10.000.000 CAD Umsatz pro Jahr und eine Marktkapitalisierung von über 120 Millionen CAD zu steigern. "Ich freue mich sehr, eine beratende Funktion bei Atco zu übernehmen und dieses geschätzte Team von Bergbauexperten im Bereich Kapitalmarkt zu unterstützen", sagt Herr Stevens. "Meine langjährige Tätigkeit im Vertrieb an institutionelle Investoren und im Aktienhandel konzentrierte sich vor allem auf die Finanzierung von kleinen und kleinsten Bergbauunternehmen, und ich freue mich darauf, meine Erfahrungen und Kontakte zu nutzen, um dem Unternehmen beim Wachstum zu helfen." Das Unternehmen wartet derzeit auf die ersten vorläufigen Ergebnisse und die Interpretation der Luftvermessung, die vergangene Woche geflogen und abgeschlossen wurde.Diese Ergebnisse werden dazu beitragen, potenzielle Salzstockstrukturen zu identifizieren, die durch eine niedrige Schwerkraft definiert sind. Atco möchte auch Rowland Howe und seinem Team von Atlas Salt (TSXV:SALT) dazu gratulieren, dass sie die Ergebnisse ihrer unabhängigen vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) und der aktualisierten Mineralressourcenschätzung für ihr zu 100 Prozent in ihrem Besitz befindliche Salzprojekt Great Atlantic bekannt gegeben haben, die eine Kapitalrendite (IRR) von 22 Prozent vor Steuern und einen Net Present Value (NPV) von 909 Millionen CAD ergaben. In seiner Pressemitteilung vom Dienstag, den 31. Januar, teilte Atlas zudem mit, dass man "mit interessierten Parteien, einschließlich potenzieller Käufer, Gespräche über Great Atlantic aufgenommen hat. Da nun eine unabhängige PEA vorliegt, erwartet das Management, dass sich diese Gespräche beschleunigen werden, wobei der Schwerpunkt auf möglichen Ergebnissen liegt, die auf eine Maximierung des Shareholder Value abzielen." Atco wertet derzeit alle verfügbaren historischen Daten zu seinem Projekt Lunar North aus, welches direkt an die Lagerstätte Great Atlantic von Atlas Salt angrenzt (siehe https://thenewswire.com/data/tnw/clients/img/be601a8b51f38808025a764e20f76b75_.png, um den besten Explorationsplan für die Zukunft zu bestimmen. Atco freut sich auf den Fortgang der oben erwähnten Gespräche, da sie die Region als einen der besten Standorte für den Bergbau in der Welt nur stärken und hervorheben werden. Für weitere Informationen über die Pressemitteilung von Atlas Salt klicken Sie bitte auf den nachfolgenden Link: https://atlassalt.com/independent-preliminary-economic-assessment-for-atlas-salts-great-atlantic-project-supports-state-of-the-art-salt-factory-vision Aktienoptionen und Restricted Stock Units Das Unternehmen freut sich zudem bekannt zu geben, dass es Jeffrey Stevens 200.000 Aktienoptionen (die "Optionen") zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens (die "Optionsaktien") gewährt hat. Die Optionen werden am Ausgabetag unverfallbar und können für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Ausgabetag zu einem Ausübungspreis von 0,25 CAD pro Optionsaktie ausgeübt werden. Das Unternehmen hat Jeffrey Stevens außerdem 200.000 Restricted Share Units (RSUs) gewährt. Die RSUs werden am 1. Juni 2023 unverfallbar und in Stammaktien umgewandelt. Über Atco Mining (CSE: ATCM) Atco ist ein Junior-Bergbauexplorer, der sich auf die Exploration von umweltfreundlichen Energiemetallen in allen Teilen Kanadas konzentriert. Daneben befasst sich Atco auch mit der Exploration sulfidreicher VHMS-Lagerstätten in Saskatchewan und sondiert Projektchancen im Bereich der Salzgewinnung im Westen von Neufundland. Besuchen Sie als Investor auch gerne die Website des Unternehmens unter www.atcomining.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Atco Mining Inc. E-Mail: info@atcomining.com Telefon: +1 (604) 681-0084 www.atcomining.com Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Die Canadian Securities Exchange hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der vorgeschlagenen Transaktion geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Der Abschluss der Akquisition hängt von einer Reihe von Bedingungen ab, einschließlich des Erhalts der entsprechenden behördlichen Genehmigungen. Die Akquisition kann erst abgeschlossen werden, wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass die Akquisition wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen wird. Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, werden von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen ausführlich beschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsführung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den vorausgesagten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

02.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com