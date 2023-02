Bitcoin Kurs steigt nach Fed-Sitzung über 24.000-Dollar-Marke - EZB im Fokus

Der Bitcoin (USD) ist unmittelbar nach der Fed-Notenbanksitzung auf über 24.250 Dollar je Einheit und damit auf den höchsten Stand seit Anfang August geklettert. Wie erwartet wurde im Umfang von 25 Basispunkten an den Zinsschrauben gedreht.

Die Fantasie auf ein Nachlassen des geldpolitischen Gegenwinds jenseits des Atlantiks lockt Investoren zurück in riskante Vermögenswerte. Am Donnerstagnachmittag behalten Börsianer die EZB-Sitzung im Blick. US-Notenbank erhöht Leitzinsen erwartungsgemäß um 25 Basispunkte Am Mittwoch hatte der Währungshüter wie erwartet den Leitzins um 25 Einheiten auf eine Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent gehievt, - was dem höchsten Stand seit 2007 entspricht.

Obwohl die Teuerungsrate in den Vereinigten Staaten vor dem Hintergrund der restriktiven Geldpolitik das sechste Mal in Folge zurückgegangen ist, lagsie mit 6,5 Prozent im Dezember immer noch deutlich über der angestrebten Marke von 2,0 Prozent.

"Wir werden auf Kurs bleiben, bis die Arbeit getan ist", sagte Jerome Powell am späten Mittwochabend auf der anschließenden Pressekonferenz. Gemeint ist damit der Kampf gegen die grassierende Inflation.

Vor diesem Hintergrund werde man sich in den Reihen der Fed die zukünftigen Wirtschaftsausblicke ansehen. Auch die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag (14:30 Uhr) dürften in diesem Kontext von Interesse sein.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.