Weiterstadt (ots) -› Škoda Auto Deutschland tritt weiterhin als Hauptsponsor des Bund Deutscher Radfahrer (BDR) und der deutschen Rad-Nationalmannschaften auf› Als Fahrzeugpartner stellt Škoda den Fuhrpark für den BDR bereit› Škoda Logo ziert neues Nationaltrikot sowie die Fahrzeuge des Renndienstes und taucht prominent auf sämtlichen Kommunikationskanälen des BDR auf› Škoda unterstützt auch 2023 zahlreiche Breitensportrennen und ist offizieller Partner der Deutschland TourDie erfolgreiche Partnerschaft von Škoda Auto Deutschland und dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) geht auf die nächste Etappe: Der Importeur der Erfolgsmarke und der Sportverband verlängern ihre Partnerschaft und gehen 2023 ins 17. gemeinsame Jahr. Škoda ist damit weiterhin Hauptsponsor des BDR und der deutschen Rad-Nationalmannschaften, das Markenlogo ziert das neue Nationaltrikot. Zudem stellt das Unternehmen 24 Fahrzeuge für den Radsportverband bereit."Am Anfang unseres Unternehmens stand eine Fahrradmanufaktur - daher hat das Zweirad bei Škoda schon immer eine besondere Bedeutung", betont Uwe Ungeheuer, Leiter Marketing bei Škoda Auto Deutschland. "Es ist großartig, dass wir die erfolgreiche Partnerschaft mit dem Bund Deutscher Radfahrer fortsetzen können und den Zweiradsport in Deutschland schon im 17. Jahr unterstützen können."Uwe Rohde, Vize-Präsident Marketing und Kommunikation im BDR, erklärt: "Wir freuen uns, mit Škoda Auto Deutschland einen verlässlichen Partner an unserer Seite zu haben, der uns die Anreise zu allen Wettkämpfen in ganz Europa ermöglicht."Langjährige Partnerschaft zwischen Škoda Auto Deutschland und dem BDRDie erfolgreiche Partnerschaft zwischen Škoda Auto Deutschland und dem Bund Deutscher Radfahrer besteht schon seit 2007. Inzwischen tritt die Marke im 17. Jahr als Hauptsponsor und Fahrzeugpartner eines der größten und erfolgreichsten Sportverbände Deutschlands auf. Mit 24 Fahrzeugen stellt Škoda dem BDR einen vielseitigen Fuhrpark zur Verfügung, mit dem zum Beispiel die Nationalteams zu nationalen wie internationalen Rennen anreisen. Zum Einsatz kommen viele Octavia Combi, die sich mit ihrem herausragenden Platzangebot und praktischen Dachgepäckträgern für die Rennräder perfekt für diese Aufgabe eignen. Aber auch das große SUV Kodiaq, das Mittelklasseflaggschiff Superb und der rein elektrische Enyaq iV zählen zum Fuhrpark des BDR.Markenlogo ziert das neue NationaltrikotAls Hauptsponsor der deutschen Rad-Nationalmannschaften ziert das Škoda Logo prominent die neuen Trikots der Auswahlteams und ebenso die Trainingskleidung der rund 400 Bundeskaderathleten. Außerdem taucht die markante Wortmarke des Autoherstellers auf sämtlichen Kommunikationskanälen des BDR auf.Als Partner unterstützt Škoda auch 2023 wieder die Deutsche Straßenradsportmeisterschaft und die Deutschland Tour. Bei diesem großen Etappenrennen durch mehrere deutsche Städte wird es auch wieder ein Rennen für Hobby-Athleten geben, den Deutschland Tour Ride. In Zusammenarbeit mit dem BDR präsentiert Škoda den jährlichen Breitensportkalender und engagiert sich darüber hinaus für weitere Events im Breitensport. So ermöglicht die Marke ambitionierten Freizeit-Radrennfahrern zwischen Mai und Oktober den Start bei mehreren hochkarätigen Jedermann-Rennen als Mitglied der Škoda Veloteams. Zum diesjährigen Angebot gehören zum Beispiel die Škoda Velotour Eschborn-Frankfurt zum Saisonbeginn am 1. Mai, die Cyclassics Hamburg, der Velodom in Köln sowie das Škoda Velorace Dresden.Die mehreren hundert Teamplätze für die Škoda Veloteams werden regelmäßig über die Internetseite www.welovecycling.de (https://www.welovecycling.com/de/) verlost, wo Škoda auch viele weitere Informationen und Angebote rund um den Radsport bereithält. Das attraktive Paket beinhaltet neben dem Startplatz ein Trikot des Autoherstellers, den Zugang zum Škoda VIP-Bereich sowie professionelle Betreuung inklusive Mechanikerservice und Massage.Škoda mit großer Tradition als ,Motor des Radsports'Die Leidenschaft für den Radsport reicht bei Škoda bis in die Anfänge der Unternehmenshistorie zurück, die mit dem Fahrrad begann. 1895 gründeten Václav Laurin und Václav Klement eine Fahrradmanufaktur im böhmischen Mladá Boleslav. Bereits zehn Jahre später rollte mit der Voiturette A das erste Automobil der jungen Firma aus den Werkshallen. 1925 fusionierte Laurin & Klement mit Škoda. Heute ist Radsport ein Eckpfeiler der Škoda Sponsoringstrategie. Die Marke engagiert sich auf vielen Ebenen als ,Motor des Radsports': Neben der Tour de France und der Spanien-Rundfahrt (,Vuelta') unterstützt Škoda weitere internationale Radrennen sowie zahlreiche nationale und internationale Breitensport-Veranstaltungen. Fahrrad-Accessoires zählen zum erweiterten Škoda Produktangebot.