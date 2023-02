Der Finanzberatungskonzern Swiss Life Deutschland mit Hauptsitz in Hannover hat laut eigenen Angaben im letzten Jahr 77 neue Büros und Begegnungsstätten für die Kundenberatung eröffnet. Zudem ist auch ein weiterer Ausbau der Beratungsstandorte in Planung. "In diesem Jahr möchten wir rund 70 weitere Standorte und Kanzleien eröffnen", so Matthias Wald, Leiter Vertriebe und Mitglied der Geschäftsleitung bei Swiss Life Deutschland. Das Unternehmen betreut derzeit 1,6 Millionen Kundinnen und Kunden. ...

