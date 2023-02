Der europäische Flugzeugbauer und sein Großkunde Qatar Airways haben ihren milliardenschweren Streit um angebliche Lackschäden an A350-Flugzeugen beigelegt. Airbus sprach am Mittwoch in Toulouse von einem "freundschaftlichen Vergleich" mit der katarischen Fluglinie. Obwohl nun ein Milliarden-Schadensersatz nicht fällig wird, hält sich die Freude der Airbus-Aktionäre in Grenzen. Der Flugzeugbauer Airbus und sein Großkunde Qatar Airways haben sich im Rechtsstreit über die Beschädigung der A350-Oberfläche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...