Lübeck, Deutschland (pta/02.02.2023/12:30) - SLM Solutions veröffentlicht vorläufige Zahlen mit signifikanten Umsatzwachstum und kontinuierlicher Verbesserung der operativen Profitabilität für das Geschäftsjahr 2022

* Umsatz zwischen EUR 103 Mio. und EUR 106 Mio. (Anstieg 37% bis 41%) für das Geschäftsjahr 2022 erwartet im Vergleich zur Prognose von mindestens EUR 100 Mio. * Positives bereinigtes EBITDA im vierten Quartal 2022 erwartet, unberücksichtigt der Ausgaben in Bezug auf die Übernahme durch Nikon, - das dritte Quartal in Folge mit operativer Rentabilität

Lübeck, Deutschland,- 2. Februar 2023. Die SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions", "SLM" oder "Gesellschaft") gibt vorläufige und ungeprüfte Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 mit einem erwarteten Umsatz zwischen EUR 103 Mio. und EUR 106 Mio. bekannt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg zwischen 37% und 41%. Darüber hinaus hat SLM Solutions die operative Rentabilität weiter deutlich verbessert. Das bereinigte EBITDA für das vierte Quartal 2022 wird, unberücksichtigt der Ausgaben in Bezug auf die Übernahme durch Nikon, voraussichtlich positiv sein und damit das dritte Quartal in Folge mit operativer Rentabilität darstellen. Folglich hat das Unternehmen seine Prognose für das dritte Jahr in Folge erfüllt bzw. übertroffen.

Das NXG XII 600 wurde 2022 erfolgreich bei Kunden eingeführt, und seine breite Marktakzeptanz ist ein Beweis für die bahnbrechenden Fähigkeiten des Systems. Darüber hinaus fördert das breitere Produktportfolio des Unternehmens weiterhin die zunehmende Kundenakzeptanz der additiven Fertigungstechnologie und unterstützt so das Wachstum des Unternehmens weiter.

Im September 2022 gab SLM bekannt, dass sie einen Unternehmenskaufvertrag mit der Nikon Corporation vereinbart hat. Die Transaktion wird die Fähigkeit des Unternehmens, Innovationen im 3D-Metalldruck voranzutreiben, weiter verbessern und die Einführung der Technologie für die Produktion im industriellen Maßstab ermöglichen. Nach Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen wurde die Übernahme am 27. Januar 2023 erfolgreich abgeschlossen.

Sam O'Leary, CEO von SLM Solutions, sagte: "In einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld haben wir mit einem Umsatz von über EUR 100 Mio. für das Geschäftsjahr 2022 ein deutliches Umsatzwachstum erzielt und gleichzeitig unsere operative Rentabilität verbessert. Wir konnten die Ziele und Ambitionen, die wir uns in den letzten drei Jahren gesetzt haben, konsequent umsetzen."

Der SLM Solutions Geschäftsbericht 2022 wird am 23. März 2023 mit dem endgültigen und testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Der Bericht wird auf http://www.slm-solutions.com im Bereich "Investor Relations" in deutscher und englischer Sprache zum Download zur Verfügung stehen.

Die SLM Solutions Group AG hat ihren finanziellen und operativen Abschluss für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 noch nicht finalisiert, insbesondere bezogen auf die Überprüfung verschiedener Bilanzierungswahlrechte und -schätzungen, die Vervollständigung und Überprüfung von Überleitungsrechnungen und verschiedene andere Jahresabschlussarbeiten. Darüber hinaus wurden die oben genannten vorläufigen Geschäftsergebnisse noch keiner vollständigen Revision oder anderen Prüfungen sowie Abschlussprüfung durch unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaften unterzogen. Infolgedessen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den oben dargestellten vorläufigen Ergebnissen abweichen und werden erst dann öffentlich zugänglich sein, wenn das Unternehmen seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 vorlegt.

Über SLM Solutions SLM Solutions ist ein globaler Anbieter von integrierten Lösungen für die metallbasierte additive Fertigung. Seit seiner Gründung ist das Unternehmen führend in der Industrie und treibt die Zukunft der metallisierten additiven Fertigung in allen wichtigen Branchen voran. Dabei steht der langfristige Erfolg der Kunden im Mittelpunkt. SLM Solutions verfügt über die weltweit schnellsten Maschinen für die metallbasierte additive Fertigung, die mit bis zu 12 Lasern ausgestattet sind und eine Fertigungsrate von 1000 ccm/h ermöglichen. Mit einem Portfolio von Systemen, das den Anforderungen jedes einzelnen Kunden gerecht wird, und einem Expertenteam, das in jeder Phase des Prozesses eng mit dem Kunden zusammenarbeitet, ist SLM Solutions führend bei der Investitionsrentabilität mit maximaler Effizienz, Produktivität und Rentabilität. SLM Solutions ist davon überzeugt, dass die additive Fertigung die Zukunft der Fertigung ist - und hat den Wunsch und die Fähigkeit, seine Kunden dorthin zu bringen - genau jetzt.

SLM Solutions ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Kanada, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.slm-solutions.com.

Haftungsausschluss Diese Mitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung von SLM Solutions. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Eine Garantie oder Haftung für das Eintreten der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse kann im Hinblick auf solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht übernommen werden. Vielmehr sind die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse von einer Reihe von Faktoren abhängig. Sie bergen Risiken und Ungewissheiten, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als falsch erweisen. Ungeachtet rechtlicher Anforderungen zur Anpassung von Prognosen übernimmt SLM Solutions keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

