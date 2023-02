Unterföhring (ots) -- Ab 9. März in Doppelfolgen bei Sky und dem Streamingdienst WOW- Sechsteilige Mysteryserie mit Edoardo Pesce und Claudio Santamaria in den Hauptrollen- Basierend auf der Graphic Novel "Stigmata"Der römische Mafia-Handlanger Christian stellt plötzlich fest, dass er mit seinen Händen Wunder vollbringen kann: Die italienische Mysteryserie "Christian (https://www.sky.de/serien/christian)", ein Sky Original, ist ab 9. März immer donnerstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen sowie auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q auf Abruf verfügbar. In den Hauptrollen spielen Edoardo Pesce ("Dogman", "The Land of Dreams") als Christian und Claudio Santamaria ("L'Ora - Worte gegen Waffen", "Romanzo Criminale") als Matteo. Die zweite Staffel wird voraussichtlich im Sommer bei Sky und WOW zu sehen sein.Über "Christian":Christian (Edoardo Pesce) arbeitet als Handlanger in Rom für den Mafia-Boss Lino (Giordano De Plano). Der ehrgeizige Kleinganove strebt nach höheren Aufgaben und mehr Lohn, doch seine Ansprüche werden von Lino konsequent ignoriert. Christians Lage verschlimmert sich, als er plötzlich von unerträglichen Schmerzen in den Händen geplagt wird, die ihn von seiner Arbeit abhalten. Kurze Zeit später erscheinen auch noch zwei Stigmata auf den Händen und als er eines schönen Abends nur durch seine Berührungen Nachbarin Rachele (Silvia D'Amico) vor dem Drogentot rettet, beginnt sich sein Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Nachdem der Vatikan von dieser mysteriösen Lebensrettung erfährt, macht sich Postulator Matteo (Claudio Santamaria) auf die Suche nach Christian, den er für den schlimmsten und ungewöhnlichsten Hochstapler hält, um ihn zu enttarnen. Währenddessen vollbringt Christian weitere Wunder und erweckt Linos Frau nach jahrelangem Koma wieder zum Leben. Sehr zum Verdruss des Mafiabosses, der langsam aber sicher um seine Macht fürchtet."Gomorrha" trifft "The Young Pope": "Christian" ist eine atmosphärische Mischung aus Mystery und Crime, produziert von Lucky Red Italy im Auftrag von Sky Studios. Die sechsteilige Mysteryserie ist inspiriert von der Graphic Novel "Stigmata" von Claudio Piersanti und Lorenzo Mattotti. Das Drehbuch stammt von Enrico Audenino ("The Trial") und Valerio Cilio ("Gomorrha - Die Serie").Facts:Originaltitel: "Christian", Mysteryserie, 6 Episoden, á ca. 45 Minuten, I 2022. Drehbuch: Enrico Audenino, Valerio Cilio. Regie: Stefano Lodovichi, Roberto Cinardi. Darsteller: Edoardo Pesce, Claudio Santamaria, Silvia D'Amico, Giordano De Plano, Antonio Bannò, Francesco Colella, Lina Sastri, Gabriel Montesi, Ivan Franek, Sekena Caramezza, Romana Maggiora Vergano.Ausstrahlungstermine:Ab 9. März 2023 immer donnerstags mit einer Doppelfolge ab 20.15Uhr auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise auf Deutsch oder im Original mit wahlweise dazu schaltbaren Untertiteln. 