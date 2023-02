Amundi EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF - so lautet der Name eines neuen Euro Corporate Bond ETF aus dem Hause des europäischen Vermögensverwalters und ETF-Managers Amundi. Er ist laut einer Mitteilung des Unternehmens das Ergebnis eines Indexwechsels und der Umbenennung des Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF, die am 11.01.2023 stattfand.Der ETF bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index ab. Mit laufenden Gebühren von 0,14% und einem ...

