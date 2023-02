LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 181 Euro belassen. Ein "Green-Deal"-Plan der Europäischen Union könne dem Unternehmen zugutekommen, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem dürften sich die Preise für Polysilizium von der Nachfrage in China abkoppeln, das würde die Sorgen um eine Überversorgung der Märkte mildern./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 15:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 15:30 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WCH8881

