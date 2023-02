Seit einer kleinen Ewigkeit versucht BioNTech, seinen mRNA-Impfstoff auch in China anbieten zu können, bisher allerdings mit überschaubarem Erfolg. Lediglich in Hongkong wird das Vakzin derzeit verimpft, während die Führung in Peking für den Rest des Landes weiter auf heimische Tot-Impfstoffe setzt.Dabei scheint die Nachfrage durchaus da zu sein. Wie bei "tagesschau.de" zu lesen ist, pilgern nach dem Ende der allermeisten Corona-Beschränkungen mittlerweile sogar immer mehr Menschen nach Hongkong, um sich dort ihre BioNTech-Spritze(n) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...