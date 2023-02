Iserlohn/ Dortmund (ots) -Die University of Europe for Applied Sciences (https://www.ue-germany.com) (UE) und Borussia Dortmund (https://www.bvb.de/) haben gemeinsam ein Stipendium (https://www.ue-germany.com/de/studiere-mit-uns/finanzierung/bvb-stipendium) ins Leben gerufen, um junge Talente im Bildungsbereich zu fördern. Dies ist Teil der seit letztem Jahr bestehenden Hochschulkooperation zwischen den beiden Institutionen.BVB-Voll-StipendiumInsgesamt werden fünf Voll-Stipendien pro Semester angeboten, die campusübergreifend für alle Bachelor- oder Masterstudiengänge an der UE vergeben werden (ausgenommen sind MBAs, Orientierungssemester und duale Studiengänge). Neben der Übernahme der Studiengebühren, bekommen die Stipendiaten für den Zeitraum ihrer Studienzeit eine/n Mentor*in vom BVB als festen Ansprechpartner zur Seite gestellt, der sich um die spezifischen fachlichen Belange der Stipendiaten kümmert.Stipendiaten blicken hinter die Kulissen des ProfiklubsNeben dem BVB-Mentoring Programm haben alle Stipendiaten die Möglichkeit, einen Praktikumsplatz im BVB-Konzern zu erhalten. Darüber hinaus wird es ein halbjährliches Treffen im Stadion mit allen Stipendiaten geben.Professor Dr. Maurits van Rooijen, Präsident der University of Europe for Applied Sciences freut sich über das neue Stipendienprogramm: "Gemeinsam mit dem BVB möchten wir an der UE einen Beitrag für mehr Bildungsgerechtigkeit leisten, denn eine qualitativ hochwertige Ausbildung an einer privaten Hochschule sollte Spitzenkräfte nicht aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer finanziellen Möglichkeiten ausschließen. Deshalb bieten wir seit längerer Zeit bereits unterschiedliche Stipendien an. Das BVB-Stipendium mit seiner exklusiven Nähe zu einem der renommiertesten und weltweit bekanntesten Profiklubs ist für uns etwas Besonderes."BVB und UE erweitern ihr gesellschaftliches Engagement im BildungsbereichDer BVB, der sich für zahlreiche soziale Projekte einsetzt, erweitert mit dem BVB-Stipendium sein gesellschaftliches Engagement im Bereich der Bildung und des Hochschulwesens."Durch das Stipendium kommen wir in direkten Kontakt mit leistungsstarken und höchst motivierten Nachwuchskräften, die schon von Anfang an unser Unternehmen kennenlernen. Auch für uns geht es neben der Bildungsgerechtigkeit darum, Talente zu binden. Mit dem Stipendium können wir junge Menschen fördern, die ohne eine finanzielle Unterstützung eventuell weniger Chancen auf einen Zugang zu einer privaten Hochschule hätten", erklärt Carsten Cramer, Geschäftsführer bei Borussia Dortmund, die Wichtigkeit des Stipendienprogramms mit der University of Europe for Applied Sciences.Die Zulassungsvoraussetzungen und BewerbungsschlussDer Bewerbungsschluss für das BVB-Stipendium ist jeweils zum Sommersemester der 31. Januar (Ausnahme 2023: Hier wurde die Bewerbungsfrist bis zum 14.2.2023 verlängert!) und zum Wintersemester der 31. Juli. Bewerben kann sich jeder, der sich erfolgreich für einen Bachelor- oder Masterstudiengang an der UE einschreibt. Mehr Informationen zur Bewerbung finden Sie hier: Informationen zum BVB Stipendium | Bewerbung | UE Germany (ue-germany.com) (https://www.ue-germany.com/de/studiere-mit-uns/finanzierung/bvb-stipendium)Die Hochschulkooperation zwischen der UE und dem BVB besteht seit Juli 2022 und ermöglicht UE-Studierenden, Einblicke in die Arbeit des BVB zu gewinnen, bekannte BVB-Persönlichkeiten kennenzulernen und Erfahrungen bei einem der weltweit renommiertesten Profiklubs zu sammeln.Mit dem neuen BVB-Stipendium wird die Zusammenarbeit beider Institutionen nun auf eine neue Stufe gestellt.Hintergrund:Über die University of Europe for Applied Sciences (UE)Die University of Europe for Applied Sciences mit Standorten in Berlin, Potsdam ("UE Innovation Hub"), Hamburg, Iserlohn und dem Virtuellen Campus ("Campus in the cloud") ist eine staatlich anerkannte private Hochschule. Sie bildet in der Kombination von Tech, Data und Design digitale Pioniere von Morgen aus und fokussiert sich auf die Vermittlung relevanter Schlüsselfertigkeiten für die Jobmärkte der Zukunft - indem sie traditionelle akademische Modelle aufbricht.Insbesondere mit dem innovativen Virtuellen Campus, bei dem es sich um eine langfristige, strategische Initiative der UE handelt, verfolgt sie das Ziel, eine Hochschule der Generation von morgen aufzubauen. In den Themenbereichen Business, Sport und Psychologie, Art und Design sowie Tech und Software werden Gestalter und Entscheidungsträger ausgebildet, die Kreativität, unternehmerisches Denken, Praxisnähe, Internationalität und virtuelle Innovation vereinen.Die University of Europe for Applied Sciences bietet Bachelor-, Masterstudiengänge sowie duale Bachelor-, und MBA Studiengänge (https://www.ue-germany.com/de/studium) an. Die Hochschule wurde institutionell vom Wissenschaftsrat für die maximale Laufzeit von zehn Jahren akkreditiert und von der Akkreditierungsagentur FIBAA systemakkreditiert und erhielt 2022 den Deutschen Bildungsaward. Darüber hinaus wurden ihre praxisnahen dualen Studiengänge mit dem Siegel des STERN als "Bester Anbieter Duales Studium" ausgezeichnet. Derzeit hat die UE rund 3.500 Studierende aus dem In- und Ausland. www.ue-germany.comÜber Borussia Dortmund:Borussia Dortmund gehört zu den traditionsreichsten und populärsten deutschen Fußballklubs. Der 1909 gegründete BVB zählt allein hierzulande mehr als 10 Millionen Fans und blickt darüber hinaus auch weltweit auf eine rasant wachsende Fanbasis. Der achtmalige Deutsche Meister und fünfmalige DFB-Pokalsieger war 1966 der erste deutsche Klub, der einen Europapokalwettbewerb gewinnen konnte. Ebenso gewann der BVB 1997 als erster Bundesligist die UEFA Champions League; im selben Jahr folgte außerdem der Gewinn des Weltpokals. Mit einem Gesamtumsatz von inzwischen über 400 Millionen Euro gehört Borussia Dortmund auch zu den wirtschaftlich stärksten Fußballklubs der Welt.Pressekontakt:Jessica BarthelUniversity of Europe for Applied SciencesTel: +49 (0)172 364 0254Jessica.barthel@gusgermany.deOriginal-Content von: University of Europe for Applied Sciences, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152283/5431851