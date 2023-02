LAIQON hat gestern vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 22 vorgelegt. Positiv zu vermerken ist, dass die AuM im GJ22 um 160% auf 5,7 Mrd. EUR gestiegen sind, was im Rahmen der Unternehmensprognose von 5,5-6,0 Mrd. EUR liegt und in etwa AlsterResearchs Erwartungen entspricht. Die Umsätze lagen unter den Schätzungen, was vor allem auf einen Rückgang der erfolgsabhängigen Provisionen um über 90% oder 8,5 Mio. EUR zurückzuführen ist. Wenn sich die Märkte im GJ23 günstiger entwickeln, sollte sich dies umkehren. Die Analysten von AlsterResaerch sind etwas vorsichtiger und passen ihre Schätzungen ab dem GJ23 an. Dennoch glauben die Analysten, dass das Ziel eines AuM von 8-10 Mrd. EUR bis zum GJ25 erreichbar ist. Die Wachstumsinitiativen funktionieren gut, wie die erfolgreiche Einführung der Plattformstrategie und die Fähigkeit, zusätzliche Vertriebskanäle zu erschließen, zeigt. AlsterResearch bekräftigt die Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von EUR 9,00.Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/LAIQON%20AG





