02.02.2023

Frankfurt am Main, 22. Februar 2023: Die RAVENO Capital AG, Frankfurt am Main, gibt vorläufige Kennzahlen des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 bekannt. Auf der Basis vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 wurden Umsatzerlöse in Höhe von EUR 100.000 (31. Dezember 2021: ca. EUR 293.800) erzielt. Der Rückgang gegenüber den Umsatzerlösen zum 31. Dezember 2021 beruht auf dem Umstand, dass die RAVENO Capital AG bis Ende 2021 eine Holdinggesellschaft war, die ihre Umsatzerlöse aus der Erbringung von Dienstleistungen für ihr damaliges einziges Tochterunternehmen TUFF Offshore Engineering Services Pte. Ltd., Singapur, erbrachte. Mit der Veräußerung des Unternehmens Ende 2021 entfielen diese Erträge. Das Gesamtergebnis liegt bei ca. EUR -53.300 (31. Dezember 2021: ca. EUR -5.554.000). Diese Entwicklung beruht insbesondere auf dem Verlust des Vorjahres, der aus der Veräußerung von Finanzanlagen, nämlich dem Verkauf der Anteile an der Tuff Offshore Engineering Services Pte. Ltd., resultierte. Dies waren zugleich außergewöhnliche Aufwendungen. Das bilanzielle Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2022 ca. EUR 19.000. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in Höhe von ca. EUR 264.000 zum 31. Dezember 2021 wurde im ersten Halbjahr 2022 durch Einlagen der Gesellschafter in die Kapitalrücklage beseitigt.

