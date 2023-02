Wien (www.fondscheck.de) - Wie die börsennotierte Asset-Management-Tochter der Deutschen Bank mitteilte, hat die Fondsgesellschaft DWS 2022 Nettomittelabflüsse in Höhe von 19,9 Milliarden Euro erlitten, so die Experten von "FONDS professionell".Im Vorjahr habe das Haus noch ein Nettomittelaufkommen in Höhe von fast 50 Milliarden Euro verzeichnet. Das verwaltete Vermögen der DWS sei, auch aufgrund der Marktturbulenzen, von 928 Milliarden Euro per Ende 2021 auf 821 Milliarden Euro gesunken. Grafiken mit wichtigen Kennzahlen zum Geschäftsverlauf seien unter dem folgenden Link zu finden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...