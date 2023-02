Am US-Aktienmarkt dürften die Technologie-Werte am Donnerstag im Aufwind bleiben. Der Index Nasdaq 100 notiert 30 Minuten vor dem Auftakt 1,7 Prozent höher bei 12.574 Punkten. Nach dem Zinsentscheid vom Vortag besteht am Markt unverändert die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed im Kampf gegen die Inflation weiterhin einen weniger restriktiven Kurs einschlägt. Zudem sorgte ein Kurssprung bei den Papieren von Meta für gute Laune. Der Dow Jones notiert hingegen leicht im Minus. Alle aktuellen Entwicklungen ...

