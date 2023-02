EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Mehr Kapazität für weiteres Wachstum: technotrans bezieht Produktionsstandort in Steinhagen



Mehr Kapazität für weiteres Wachstum: technotrans bezieht Produktionsstandort in Steinhagen Ausbau der Kapazitäten aufgrund des hohen Auftragsbestands

Erweiterung der Produktions- und Logistikflächen um insgesamt 3.000 m²

Herstellung von Thermomanagement-Systemen für Elektromobilität Sassenberg / Steinhagen, 2. Februar 2023 - Volle Auftragsbücher, ein kontinuierliches Unternehmenswachstum und der damit verbundene Bedarf nach dem Ausbau der Fertigungskapazitäten: Die technotrans SE nimmt am 1. März einen neuen Produktionsstandort an der Michaelisstraße im Steinhagener Stadtteil Brockhagen in Betrieb. Dieser vereint auf insgesamt 3.000 Quadratmetern je einen Hallenteil für Produktion sowie Logistik und schafft zukünftig rund 60 Arbeitsplätze. Unter modernen Fertigungsbedingungen mit optimiertem Materialfluss wird das Werk primär Thermomanagement-Systeme für Anwendungen in der Elektromobilität fertigen. "Mit dem neuen Fertigungsstandort schaffen wir die Voraussetzungen, um den hohen Auftragsbestand effizienter abzuarbeiten und zukünftig noch besser auf Großaufträge vorbereitet zu sein", sagt Michael Finger, Sprecher des Vorstands der technotrans SE. Der technotrans-Konzern verbucht seit nunmehr zwei Jahren in Folge ein Book-to-Bill-Ratio (Verhältnis von Auftragseingängen zu Umsätzen) von 1,2. Der Auftragsbestand ist von 49 Mio. € Anfang 2021 auf mehr als 100 Mio. € gestiegen. Diese positive Entwicklung ist Ergebnis der Strategie Future Ready 2025, die in ihrer aktuellen, zweiten Phase ein beschleunigtes Wachstum zum Ziel hat. Der Ausbau der Produktionskapazitäten ist Teil der weiteren Expansion - auch über 2025 hinaus. In Steinhagen bezieht der Technologiekonzern als Mieter eine insgesamt 3.000 Quadratmeter große Gewerbeimmobilie, bestehend aus je einem 1.500 Quadratmeter umfassenden Hallenteil für Produktion sowie Lager und Logistik. Zum geplanten Start am 1. März 2023 werden rund 25 Mitarbeitende am neuen Standort tätig sein. Perspektivisch soll die Anzahl der Beschäftigten auf rund 60 steigen. "Der Standort in Steinhagen ist eine ideale Ergänzung hinsichtlich Größe und Lage. Denn die räumliche Nähe zum Hauptsitz in Sassenberg ist entscheidend für den Transfer von Know-how und effiziente Prozesse", sagt Peter Hirsch, Vorstand Technology & Operations der technotrans SE. Technologie für eine nachhaltige Zukunft

Der technotrans-Konzern entwickelt und produziert unter anderem Kühl- und Temperiersysteme für den Einsatz in der Elektromobilität, Serverkühlung, Medizintechnik, Kunststoffverarbeitung, Druckindustrie und weiteren Branchen. Die besonders energieeffizienten Geräte stellen nicht nur präzise Temperaturen für zahlreiche industrielle Prozesse sicher, sondern unterstützen Unternehmen dabei, ihren CO 2 -Fußabdruck zu verringern. "Mit unseren Thermomanagement-Lösungen bedienen wir die Megatrends Dekarbonisierung, Elektrifizierung und Digitalisierung. Darin sehen wir ein enormes Wachstumspotenzial", betont Michael Finger.



Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die vier Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, und Print definiert. Zusätzlich entwickelt das Technologieunternehmen hochspezifische Kühl- und Filtrierlösungen für den Bereich Laser & Machine Tools. Darüber hinaus bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 5 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 211,1 Mio. €. Kontakt für Journalisten: Kontakt für Verlagsvertreter:

Lukas Schenk

Sputnik GmbH

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hafenweg 9

48155 Münster

Tel.: +49 (0) 2 51 / 62 55 61-131

schenk@sputnik-agentur.de

Frank Dernesch

Investor Relations

technotrans SE

Robert-Linnemann-Straße 17

48336 Sassenberg

Tel.: +49 (0) 25 83 / 301- 1868

frank.dernesch@technotrans.de

