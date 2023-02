Der Motorenhersteller hat sich einen langfristigen Zugriff auf bestimmte Motoren von DAIMLER TRUCK gesichert. Für die Rechte zahlt DEUTZ einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag plus eigene Aktien. Über die Ausgabe der neuen Aktien im Rahmen dieser Sachkapitalerhöhung wird DAIMLER TRUCK mit etwas mehr als 4 % größter Einzelaktionär von DEUTZ.Für den Motorenbauer schafft dieser Deal die Möglichkeit, neue Kundengruppen zu bedienen und Entwicklungskosten zu senken. Die Aktie legte zwischenzeitlich gut 6 % nach dieser Meldung zu, allerdings wurden die Gewinne wieder weitgehend abverkauft. Das hat vor allem technische Gründe - nach der Jahresanfangsrally ist die Aktie kurzfristig überhitzt. KGV 9 bei 604 Mio. € Börsenwert und 1,8 Mrd. € Umsatz sind noch ausbaufähig.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 05! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 05 u.a.:++ Die Notenbanken entschleunigen die Zinsschritte++ China ist plötzlich wieder "in"++ Deutschlands einzige große Tech-Adresse enttäuscht++ Gezielter Blick auf RWE und E.ON++ Comeback-Potenzial - Zwischen 30 und 90 % ist alles möglich++ VARTA wurde geviertelt++ Die New Yorker Finanzgurus bleiben gespaltenIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info