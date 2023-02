EQS-Ad-hoc: Brilliant AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Jahresergebnis

Vorläufige Konzernzahlen 2022



02.02.2023 / 15:37 CET/CEST

Vorläufige Konzernzahlen 2022 Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Gnarrenburg, 02.02.2023 - Die Brilliant AG (ISIN: DE0005272702) hat nach vorläufigen ungeprüften Konzernzahlen die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 deutlich verfehlt. Ursprünglich hatte der Vorstand für 2022 bei einem Konzernumsatz von rund EUR 77,5 Mio. einen Konzernjahresüberschuss von rund EUR 1,9 Mio. erwartet. Dieser Prognose unterlag die Prämisse stabil bleibender wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, insbesondere in Deutschland und den europäischen Kernmärkten. Bereits im Rahmen des Halbjahresberichts 2022 hatte der Vorstand angesichts der verschlechterten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Konsumzurückhaltung, Lieferkettenprobleme, Materialpreissteigerungen) angenommen, dass sowohl die Umsatzerlöse als auch der Konzernjahresüberschuss nicht die geplante Höhe erreichen werden. Nach vorläufigen ungeprüften Konzernzahlen hat die Brilliant AG in 2022 Konzernumsatzerlöse von rund EUR 66,6 Mio. (Vj. EUR 70,7 Mio.) erwirtschaftet und weist einen Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von EUR 4,1 Mio. (Vj. EUR 0,9 Mio.) aus. Der verfehlten Umsatzprognose lag eine deutliche Konsumzurückhaltung zu Grunde. Hintergründe für die verschlechterte Ergebnislage lagen zudem kostenseitig in einem hohen Materialeinsatz, zudem erforderten die hohen Warenbezugskosten außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von rund EUR 4,0 Mio. Kontakt: Brilliant AG Michael Last/ Gunther Bonnes, Vorstände Brilliantstraße 1, 27442 Gnarrenburg Telefon: +49(0)4763890 Telefax: +49(0)476389171 E-Mail: info@brilliant-ag.com Web: www.brilliant-ag.com/ 02.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

