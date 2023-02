München (www.anleihencheck.de) - Wir haben heute sicher noch nicht die letzte Leitzinserhöhung der EZB gesehen, so Robert Greil, Chefstratege bei Merck Finck a Quintet Private Bank.Auch in der nächsten Sitzung am 16. März rechne Merck Finck unverändert mit einer Anhebung um 50 Basispunkte (wie sie die EZB heute auch explizit in Aussicht gestellt habe) und danach (am 4. Mai) noch einmal um 25 Basispunkte. Mit dem dann erreichten Leitzinssatz von 3,75 Prozent sehe Merck Finck aus heutiger Sicht das Ende dieses Zyklus erreicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...